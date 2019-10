Une mini-série sur Donald Trump et James Comey en développement

Il va falloir forcer sur l’autobronzant. Le studio CBS va produire une mini-série inspirée du livre de l’ancien directeur du FBI, James Comey, remercié par Donald Trump en 2017 et critique acerbe du président américain. C’est le comédien irlandais Brendan Gleeson qui incarnera le président américain, a révélé lundi le studio sur son compte Twitter.

