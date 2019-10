Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 30 septembre au 5 octobre

Eric Zemmour se fait recadrer par Paris Première

Déjà condamné pour provocation à la haine religieuse, Eric Zemmour s’est à nouveau distingué lors d’un discours islamophobe et raciste lors de la Convention de la droite, samedi 28 septembre à Paris. Toute la semaine, les rédactions et directions de médias qui font travailler le polémiste se sont donc demandé s’il fallait virer Eric Zemmour. Le Figaro a décidé de ne rien faire, RTL a cessé leur collaboration, CNEWS hésite et Paris Première s’est contenté d’une « mise au point ». A suivre…

De Zone interdite à Une saison au zoo, les secrets des tournages au long cours

Tourner toute l’année dans un zoo, comment ça se passe ? Suivre des personnes pour un reportage au long cours, on s’organise comment ? Toutes ces questions (et même plus), on y répond. Le maître mot est « or-ga-ni-sa-tion ». Et méthode aussi. Bien sûr, aucun magazine, de Zone interdite à Une saison au zoo ne passe vraiment un an en tournage sur un seul reportage.

Véronique Genest se livre

Ceci n’est pas la biographie de Julie Lescaut. Encore que… Dans Mes arrêts sur image (Flammarion), Véronique Genest raconte sa vie, mais surtout son expérience à la télévision, sa personnalité publique… La comédienne au franc-parler légendaire évoque aussi des aspects méconnus et très intimes de sa vie. « L’écriture fait un bien de malade, c’est une sorte d’auto-psychanalyse » s’enthousiasme la comédienne. On est bien content pour elle.

C’est la crise à Télématin

Matins chagrins. Rien ne va plus à Télématin où les équipes sont à cran. Plusieurs chroniqueurs et journalistes se sont plaints de l’ambiance mais aussi des méthodes de travail. Laurent Bignolas qui a pris les rênes de l’émission après le départ de William Leymergie est clairement visé. Le présentateur a tenu à se défendre. Selon lui, certains membres de l’équipe ont saboté son arrivée dans la matinale et l’ont pris en grippe dès les premiers jours.

B.C.