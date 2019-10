ENCHERES La sculpture d’un célèbre peintre et sculpteur animalier avait été estimée à 7.000 euros

Un record de vente a été battu jeudi dans Affaire conclue. — GILLES SCARELLA FTV

La voix off prévenait les téléspectateurs dès le début : « En fin d’émission, ne manquez pas le double record, en expertise et en vente, que réalisera ce lionceau en bronze. » L’émission de France 2 Affaire conclue a battu jeudi après-midi son record de vente, avec une statue allouée à Caroline Pons pour 12.750 euros.

« La plus grosse estimation de l’émission »

L’objet était présenté par Jacqueline, une Toulousaine de 89 ans, dans le deuxième numéro de l’émission. Elle espérait obtenir 5.000 euros de sa sculpture art déco, Le lionceau assis, signé Roger Godchaux, peintre et sculpteur animalier renommé. Harold Hessel a affirmé qu’il s’agissait d’une « œuvre extraordinaire » et l’a estimée à 7.000 euros, « la plus grosse estimation dans l’émission ».

Une sculpture de lionceau a été vendue pour 12.750 euros, un record. - France 2

Après un duel plein de suspens avec Julien Cohen, Caroline Pons a finalement obtenu la statue pour la somme de 12.750 euros. Le précédent record avait été établi à 9.300 euros en avril dernier dans le spin-off Affaire conclue : La chasse aux objets. Pierre-Jean Chalençon avait alors acquis un dessin de Picasso.