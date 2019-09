Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac, en 2014 — Cyril Viguier

Malade, Jacques Chirac n’apparaissait plus dans la vie publique depuis des années. Les dernières images tournées en privée de l’ancien président de la République ont été tournées en 2014, dans le cadre d’un documentaire de Cyril Viguier sur Jean-Pierre Raffarin. Elles ont été rediffusées en exclusivité dans le Grand Journal des territoires, diffusé sur TV5 Monde et dont 20 Minutes est partenaire. Il s’agissait d’une rencontre entre Jacques Chirac, qui apparaissait déjà très affaibli, et son ancien Premier ministre.