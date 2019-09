Cyril Hanouna a offert des voyages à son public grâce à un partenariat avec une fausse compagnie. — J.E.E/SIPA

Cyril Hanouna s’est fait avoir. La compagnie Skyline Airways, avec laquelle l’animateur de Touche pas à mon poste ! avait conclu un partenariat pour offrir un voyage à des spectateurs, est une arnaque, confirme la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) auprès de RTL ce vendredi.

« Cette compagnie ne possède pas d’avions. La société serait immatriculée en Irlande. Elle commercialise des lignes aériennes alors qu’elle n’a pas les droits », écrit le journaliste de RTL Arnaud Tousch sur Twitter. « Les photos sur le site ont été retouchées. Les immatriculations des avions effacées. »

Info @RTLFrance : la Direction Générale de l'Aviation Civile a saisi fin août la Gendarmerie des Transports Aérien concernant la fausse compagnie aérienne #SkylineAirways pour vérifications.

La DGAC confirme qu'il s'agit d'une arnaque. — Arnaud Tousch (@nanotousch) September 27, 2019

« Une compagnie aérienne avec des prix de ouf pour kiffer »

Quelques heures avant, Cyril Hanouna avait réagi sur Twitter après que des internautes ont démontré que Skyline Airways était une arnaque. L’animateur a assuré qu’il allait vérifier l’identité de la compagnie, et que si celle-ci s’avérait « être un faux doss », le public pourrait toutefois effectuer les voyages promis.

Mes chéris on attend toutes les preuves d ici lundi de la compagnie skyline Airways et si ça s avére être un faux doss, bien entendu tous les voyages que le public a gagné et moi mon voyage avec @IsaMoriniBosc on va les faire quoiqu il! Zéro inquiétude! Baba est la😍 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 27, 2019

Pour mieux comprendre, il faut remonter au 21 septembre : lors de l’émission La Grande Darka, Cyril Hanouna offre « un séjour en Grèce pour tout le public ». Alors que chroniqueurs, invités et public célèbrent la nouvelle, l’écran géant placé sur le plateau passe un spot promotionnel d’une compagnie aérienne, Skyline Airways. « Merci à Skyline Airways, merci à eux ! », s’exclame l’animateur. A la fin de l’émission, Hanouna évoque ce cadeau sur Twitter en mentionnant Skyline Airways, « une compagnie aérienne avec des prix de ouf pour kiffer », avec un lien vers le site de la compagnie.

On a offert un magnifique séjour en Grèce à tout le public de @LaGrandeDarka ! Un grand merci à nos copains de @Skyline_airways 🙏❤ Une compagnie aérienne avec des prix de ouf pour kiffer #SkylineAirwayz : https://t.co/DWhrGCIexL #LGD pic.twitter.com/1Xl2tEBqok — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 21, 2019

Jeu-concours avec Skyline Airways

Deux jours plus tard, le lundi 23 septembre, dans TPMP, Cyril Hanouna fête son anniversaire. Pour l’occasion, il a prévu une version spéciale du jeu « la boîboîte » : l’un de ses chroniqueurs pourra partir en voyage à Marrakech avec lui, toujours grâce au partenariat avec Skyline Airnews – ce sera Isabelle Morini-Bosc.

Il offre ensuite un voyage, dans la ville marocaine également, à une femme du public, Angélique, et sa famille… Avant d’annoncer « une mauvaise nouvelle » : c’est finalement tout le public de l’émission du jour qui se verra offrir un voyage grâce à Skyline Airnews. Quelques heures avant, le compte Twitter de TPMP avait fait la promotion d’un jeu-concours : en retweetant et en suivant le compte de Skyline Airways, les internautes pouvaient essayer de gagner eux aussi un voyage à Marrakech.

Débité sans recevoir de billet d’avion

Dans les jours qui suivent, Cyril Hanouna et la production continuent de faire la promotion de la compagnie aérienne… Au point que des internautes assurent avoir commandé des billets d’avion sur ce site aux prix très attractifs, affirmant avoir été débité sans recevoir de billet d’avion.

Dans le même temps, des internautes enquêtent sur la compagnie aérienne. Lustublog, un compte Twitter dédié à l’aviation, démontre dans un thread que les vols proposés sur le site de Skyline Airways n’existent pas, et qu’il s’agit d’une « compagnie fantôme ».

➡️➡️✈️Suite à une question de @netanel_perez j’ai un peu regardé ce qui se cachait sous Skyline Airways. ⚠️ #thread #avgeek



Voila de quoi on va parler : https://t.co/he4yqEMjG3 — Lustu (@Lustublog) September 26, 2019

Les horaires sont franchement drôles!

Ils ne font qu'additionner le temps de vol à l'heure de départ.

En omettant l'existence du décalage horaire.

Exceptionnel! @theophilegrs @adrienddcrt @AvgeeksFR pic.twitter.com/gGg5iX1Z47 — Antoine (@antoineftw) September 27, 2019

Une société au capital d’un euro

L’animateur de podcast Florent Derue détaille les informations qu’il a trouvées sur la fausse compagnie, dont le capital est de un euro et la création date d’il y a six mois. Quant aux deux personnes qui semblent diriger Skyline Airways, elles sont également à la tête d’une agence de communication, et de Shopizor, une société fermée dont les seules traces restantes sont des commentaires incendiaires sur des colis jamais arrivés.

Après une simple Recherche Google, on tombe sur la page https://t.co/IrbHe7HVlU de Skyline Airways, et on voit vite que quelque chose ne va pas : Une compagnie aérienne créée il y 6 mois avec un capital de 1€, c'est louche, très louche. Elle est domiciliée dans un coworking. pic.twitter.com/LrVapNwuBA — Florent Derue (@florentderue) September 27, 2019

Le site de Skyline Airways est désormais inaccessible, et indique simplement « Maintenance en cours » sur un fond rouge. Comme le rappelle la RTBF, la compagnie a également un partenariat avec Vitaa et Slimane, et apparaît dans leur clip sorti le 15 août, Ca va ça vient (à 2’38).