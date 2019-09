Les télés bouleversent leurs grilles pour Jacques Chirac. — LORIEUX/SIPA

Branle-bas de combat pour Jacques Chirac. Depuis l’annonce de sa disparition ce jeudi, les télévisions et les radios bousculent leur programmation pour rendre hommage à l’ancien président de la République. Très vite, les chaînes d’info en continu BFMTV, Cnews et LCI ont cassé leur antenne, tandis que le président Emmanuel Macron a annoncé qu’il prononcerait à 20h une allocution télévisée en hommage à Jacques Chirac.

TF1 est passé en édition spéciale à 12h45, après France 2 qui a cassé son antenne à 12h25. France 3 et Franceinfo sont également mobilisées en édition spéciale. M6 a également diffusé des JT spéciaux et propose jeudi après-midi le documentaire Chirac, qui se propose de « raconter la vie et le parcours de Jacques Chirac à travers 10 dates, 10 moments clés qui ont marqué sa vie et celle des Français ».

Cyril Hanouna en édition spéciale

LCP propose une émission spéciale de Ça vous regarde jeudi soir en hommage à l’ancien président « pour mieux cerner l’homme, le politique et son destin hors du commun » et diffusera le documentaire Mon Chirac de Jean-Louis Debré où ce dernier raconte « leur histoire d’amitié et de complicité professionnelle ».

Sur C8, en édition spéciale à midi, Cyril Hanouna consacrera son émission Balance ton Post à l’ancien président : « Les images cultes, des témoignages, des intervenants », à partir de 21h50.

La radio aussi

Sur Europe 1, Christophe Hondelatte propose jeudi après-midi une édition spéciale de Hondelatte raconte de 14h à 17h, avec trois épisodes consacrés à la vie de Jacques Chirac, avant une spéciale de Nathalie Levy. Les équipes d’Europe 1 Studio proposeront un podcast consacré à la vie du 22e président de la République.

RTL est passée en édition spéciale avec Thomas Sotto et Christelle Rebière, et ce jusqu’à 20h, pour retracer la carrière de l’ancien président. Enfin, France Culture programme une série d’émissions spéciales, jeudi, vendredi et samedi, réunies au sein d’un dossier spécial sur le site franceculture.fr avec notamment une édition du « Temps du débat » (18h20-19h) sur le thème « quelle place pour Jacques Chirac dans l’histoire ? ».