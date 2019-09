Paul, grand vainqueur des «12 coups de midi». — TF1

L’élimination de Paul est-elle imminente ? La semaine dernière, l’équipe de TPMP avait sous-entendu que le plus jeune champion de l'histoire des 12 coups de midi, allait bientôt être éliminé. S’il n’avait pas été précisé quand, la simple allusion avait irrité les fans du jeu de TF1, rapporte Télé Star. Et quid de Jean-Luc Reichmann ? Le « spoiler » ne semble pas avoir ébranlé le présentateur du programme.

« Continuez d’en parler »

« Je dois t’avouer que depuis la rentrée, plus on en parle, plus l’audience est belle. Donc continuez d’en parler, n’hésitez pas à dire qu’il est en train de tomber, puisqu’il me tarde d’attendre demain midi pour savoir s’il va encore rester », a-t-il déclaré à l’équipe de C’Cauet sur NRJ. Il s’est également exprimé sur la rumeur selon laquelle le jeune homme aurait été favorisé par la production. « Comment veux-tu faire ? (…) A chaque fois j’ai eu la même chose avec les plus grands maîtres de Midi (…) Les gens suivent ce garçon qui est extraordinaire, il est très fort sur certains secteurs, très très très fort sur d’autres (…) C’est une mémoire éponge ! (…) Avec sa mémoire de fou qu’il a, il a bossé et il est fort partout. Il est plus fort en histoire, oui parce que c’est sa passion, c’est son ADN », explique Jean-Luc Reichmann. Combien de temps encore Paul conservera-t-il son titre ? Mystère…