Emmy Awards 2019: Le sacre de «Game of Thrones» à suivre en direct cette nuit à partir de 2h00

Spoilert alert : même si les fans et les critiques se sont déchaînés contre l’ultime saison de Game of Thrones, le blockbuster de HBO devrait, sauf surprise, marcher sur la compétition aux 71e Emmy Awards cette nuit. La série pourrait même battre son propre record de 12 trophées établi en 2015. Car avec déjà dix prix techniques remportés le week-end dernier aux Creative Emmy Awards, GoT n’a besoin que de trois victoires en prime time. Et parce que la compétition aime rendre hommage aux favoris pour leur ultime saison (Les Sopranos et Breaking Bad, notamment), le show de David Benioff and D.B. Weiss ne devrait pas trembler face à Killing Eve, Bodyguard ou This is Us. On s’attend quand même à une petite polémique si Emilia Clarke est sacrée meilleure actrice malgré sa transformation express en « Mad Queen ».

Côté comédie, le scénario semble également déjà écrit. Et Veep, elle aussi pour son ultime saison, devrait résister à Barry, Fleabag et The Marvelous Mrs Maisel. Le duel le plus intéressant de la soirée sera sans doute dans la catégorie mini-série, avec l’anxiogène Chernobyl face au coup de poing When They See Us. Rendez-vous à 2h00 pour vivre avec nous cette grande soirée télé !