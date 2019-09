Les binômes Mounir-Lydia et Laëtitia-Aurélie, finalistes de la saison 12 de «Pékin Express». — Patrick ROBERT/M6

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 15 au 21 septembre

Laetitia et Aurélie ont remporté la finale de Pékin Express

La saison 12 de Pékin Express s’est terminée jeudi soir, et ce sont les « sœurs volcaniques », Laetitia et Aurélie, qui ont remporté cette finale de La route des 50 volcans. Les dernières épreuves qui se déroulaient à Bogota, en Colombie, leur ont permis de s’imposer face à leurs adversaires, Mounir et Lydia. A l’issue d’un haletant jeu de piste dans les rues de la cité colombienne, elles sont reparties avec la somme de 100.000 euros. Retrouvez sur 20 Minutes le récapitulatif de cette finale, ainsi qu’une interview des deux gagnantes.

Des Racines et des Ailes à la Tour Eiffel

C’était une émission exceptionnelle pour Des Racines et des Ailes, ce mercredi soir sur France 3. A l’occasion des Journées du patrimoine, la tour Eiffel a ouvert ses portes au magazine de reportages sur le patrimoine. Pour la première fois, l’émission présentait une reconstruction en 3D de la construction de la Dame de fer et de l’exposition universelle de 1889, pour laquelle elle a été réalisée. Hélène Frandon, rédactrice en chef de l’émission, nous a raconté la préparation de cette émission à laquelle l’équipe pensait depuis deux ans.

On s’est glissés dans les coulisses de Je t’aime, etc.

Voilà trois saisons que le talk-show présenté par Daphné Bürki parle de sexe et de fantasmes les après-midi sur France 2. La rentrée est très belle pour Je t’aime, etc., qui a battu des records d’audience historiques, avec 493.000 spectateurs, soit 8,8 % de parts de marché, pour son premier numéro. Les émissions sont enregistrées tous les jeudis, à raison de cinq à la fois, dont une en direct. 20 Minutes a assisté à l’une de ces journées d’enregistrement, et a discuté avec Daphné Bürki et la productrice Nathalie Cottet de leur envie de « mettre en avant les sentiments humains ».

Sacha a enfin remporté la Ligue dans Pokémon

Vingt-deux ans, et 1.078 épisodes : c’est le temps qu’il aura fallu à Sacha du Bourg Palette pour (enfin) remporter la Ligue Pokémon, celle d’Alola plus précisément. Eh oui, alors que vous l’aviez déjà gagnée à l’âge de 10 ans sur votre Game Boy color, Sacha continuait d’essayer. Le point sur son parcours et les réactions à cette victoire ici.