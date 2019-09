Les binômes Mounir-Lydia et Laëtitia-Aurélie, finalistes de la saison 12 de «Pékin Express». — Patrick ROBERT/M6

Eruption de joie pour celles qui se qualifient de « sœurs volcaniques ». Laetitia et Aurélie ont remporté la finale de Pékin Express, La route des 50 volcans diffusée sur M6 ce jeudi. Le duo de frangines a fait carton plein au fil des différentes épreuves qui se sont déroulées à Bogota (Colombie). Elles se sont imposées face à leurs adversaires Mounir et Lydia.

Sur la ligne de départ, elles avaient 60.000 euros en poche, une somme glanée lors des épisodes précédents. Le couple concurrent disposait quant à lui de 40.000 euros. A chacune des trois courses de cette finale, lorsqu’une équipe franchissait en premier la ligne d’arrivée, un chronomètre se déclenchait, faisant perdre à l’autre équipe 10 euros par seconde de retard. L’argent perdu par le duo malchanceux était reversé à ses adversaires.

« Machine de guerre »

Laetita et Aurélie en s’imposant à chacune des trois courses de la finale, avec à chaque fois une confortable avance, ont littéralement siphonné la cagnotte de Mounir et Lydia. Pour remporter les 100.000 euros qu’elles ont ainsi récupérés, elles devaient gagner l’ultime épreuve, un jeu de piste dans les rues de la capitale colombienne. Une mission qu’elles sont parvenues à accomplir jusqu’au bout du suspense.



« On était tellement dans l’euphorie, en mode "machine de guerre", que, quand on a allumé la vasque [pour valider la victoire], on était sur un nuage, a confié Aurélie à 20 Minutes. C’était un mélange de beaucoup de sentiments, parce que ça signifiait aussi la fin de l’aventure. Cela faisait quarante jours qu’on était dans notre bulle et le stress de la compète. »