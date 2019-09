NOUVEAU FORMAT Léa Salamé et Thomas Sotto présenteront cette nouvelle formule d’émission politique, qui sera divisée en deux parties

Léa Salamé et Thomas Sotto coaniment «Vous avez la parole». — GUYON Nathalie

L'émission politique est morte, vive Vous avez la parole. France 2 remanie le format de son émission politique de prime-time, lancée en 2016. La nouvelle formule sera diffusée pour la première fois ce jeudi à 21h05. Léa Salamé et Thomas Sotto coprésenteront Vous avez la parole. Une promotion pour l’ancien présentateur de Complément d’enquête, qui n’intervenait que sur une partie de L’émission politique.

Cette nouvelle formule dispose d’un nouveau décor, et d’un format actualisé, que détaille Puremedias. L’émission sera divisée en deux grandes parties : dans la première, les présentateurs recevront un invité, le « grand témoin » de l’émission. Le premier sera Xavier Betrand, président de la région des Hauts-de-France (ex-LR). Léa Salamé et Thomas Sotto dérouleront « le fil de l’actu », que l’invité pourra interrompre quand il le souhaite. Un reportage en coulisses sera diffusé pendant cette première partie.

Un débat entre l’invité et une quinzaine de personnalités

La deuxième partie sera centrée sur un débat, entre l’invité et « une quinzaine de personnalités issues de tous les horizons », affirme France 2 à Puremedias, dont « des personnalités politiques, syndicalistes, membres de la société civile ». Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, et Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondage IPSOS, assisteront aux débats.

Pour cette première émission, Xavier Betrand sera rejoint par les secrétaires d’État Amélie de Montchalin et Gabriel Attal, le député européen lepéniste Jordan Bardella, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, l’économiste Philippe Aghion, la journaliste Natacha Polony, la militante écologiste et ancienne chroniqueuse Isabelle Saporta, le politologue Jérôme Fourquet et le patron du club de rugby de Toulon Mourad Boudjellal.

Retraites et pouvoir d’achat

Mais une infirmière, une élue locale et une femme Gilet jaune interviendront aussi, « pour un débat sur les retraites et le pouvoir d’achat », a expliqué Alib Bouilhaguet, rédactrice en chef de l’émission, au Parisien. « Dans toute cette deuxième partie, Xavier Bertrand n’aura pas un rôle beaucoup plus important que les autres », a-t-elle précisé.

Selon le quotidien, France 2 a modifié le décor afin de créer un « forum ». L’invité sera assis dans un fauteuil pendant la première partie, dans un dispositif similaire à celui des talk-shows nocturnes américains. Les participantes et participants aux débats seront placés derrière une quinzaine de pupitres.