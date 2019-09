STEROIDES Cyril André, qui incarne Mister Boo dans « Fort Boyard » depuis six ans, faisait commerce de produits illégaux venus de Grèce et Slovaquie

Mister Boo fait partie des personnages de « Fort Boyard » depuis 2013 — Christophe BRACHET

Il est le « monsieur muscles » de Fort Boyard. Mister Boo, personnage qui trône en maître dans l’édifice maritime depuis 2013 sur France 2, vient d’écoper d’un an de prison avec sursis. Agé de 34 ans, Cyril André a été condamné ce mercredi pour commerce illicite de substances psychotropes, et exercice illégal de la profession de pharmacien, rapporte France Bleu.

Véritable montagne de muscles ambulante, Cyril André se restreint à un régime strict : un kilo de viande par jour. À côté de cela, les prises de protéines et de compléments alimentaires rythment ses journées. Insuffisants pour satisfaire ses envies de ressembler à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, l’homme commande en ligne des produits venus de Grèce et de Slovaquie, tels que des stéroïdes anabolisants.

Son maintien dans le programme estival l’an prochain en cours de discussion

Afin d’acheter tout cela, Mister Boo débute un commerce illégal de produits interdits qu’il refourgue à une trentaine de personnes, toutes adeptes du culturisme. À côté de ces activités illégales, Cyril André était à la tête d’une boutique de diététique sportive intitulée « Mister Boo Nutrition ».

Contactée par nos confrères de Puremédias, la société Adventure Line Productions, qui produit Fort Boyard, a affirmé qu’elle n’était pas au courant de l'utilisation du nom de l’émission par le comédien pour faire la promotion de son magasin. Son maintien dans le programme estival l’an prochain est actuellement en cours de discussion.