Les binômes Mounir-Lydia et Laëtitia-Aurélie, finalistes de la saison 12 de «Pékin Express». — Patrick ROBERT/M6

La finale de « Pékin Express » saison 12 sera diffusée jeudi, à 21h05, sur M6.

Deux binômes s’affronteront : le couple Mounir et Lydia et le duo de sœurs Laëtitia et Aurélie.

Si les deux sœurs ont été plus constantes en termes de résultats au fil de l’aventure, le couple semble avoir la chance de son côté.

Branle-bas de combat à Bogota ! La capitale colombienne est un décor parfait pour la finale de la douzième saison de Pékin Express, diffusée ce jeudi soir dès 21h05 sur M6. Dans cette ville bouillonnante aux 7 millions d’habitants, deux équipes s’affronteront pour remporter jusqu’à 100.000 euros (voir encadré). D’un côté, Mounir et Lydia, jeune couple de vingtenaires franciliens qui abordent cette dernière ligne droite avec 40.000 euros en poche. De l’autre, Laëtitia et Aurélie, les deux sœurs trentenaires du Puy-de-Dôme qui ont accumulé 60.000 euros dans leur cagnotte. Que les téléspectatrices et téléspectateurs soient prévenus : cet ultime rendez-vous sera riche en suspense et en tension. Mais plutôt que de spoiler, 20 Minutes fait le point sur les forces en présence.

Derniers sprints, derniers défis, derniers kilomètres… qui remportera la grande finale de #PekinExpress : la route des 50 volcans ?🙌🌋

Réponse jeudi à 21:05 ! pic.twitter.com/3JRbudrmWe — M6 (@M6) September 15, 2019

Les statistiques

Mounir et Lydia : Le jeune couple n’a remporté qu’une seule étape et n’a gagné aucune des trois épreuves de la demi-finale. Il a pris part à deux épreuves d’immunité mais ne s’est jamais imposé. En revanche, il s’est retrouvé en duel final à trois reprises.

Laëtitia et Aurélie : Le duo de sœurs a remporté trois étapes et deux des trois épreuves de la demi-finale. Les frangines ont participé à deux épreuves d’immunité mais n’en ont gagné aucune. Elles se sont retrouvées deux fois en épreuve finale, dont elles sont sorties victorieuses.

Les points forts

Mounir et Lydia ont de la chance. Tout au long de l’aventure, leur bonne étoile a veillé sur eux. Lorsqu’ils se sont retrouvés dans des situations périlleuses, ils ont toujours pu sauver leur peau. Ils ont failli quitter l’aventure à la fin de la quatrième étape, mais celle-ci n’était pas éliminatoire. En revanche, ils ont été éliminés à l’issue de l’épisode suivant, mais ont pu réintégrer le jeu en raison du forfait, pour raisons médicales, du binôme composé de Steve et Martine. La baraka accompagnera-t-elle le couple jusqu’au bout de la finale ?

Laëtitia et Aurélie peuvent compter sur leur ténacité. Les Auvergnates aux « tempéraments volcaniques », comme elles se définissent, ne sont pas du genre à se décourager. Face à d’autres candidats a priori plus athlétiques, elles ne se sont pas laissées impressionner. Mieux, elles se sont montrées redoutables lors de l’exercice de l’auto-stop, et le fait que Laëtitia maîtrise particulièrement bien la langue espagnole n’est pas étranger à cette efficacité.

Les points faibles

Mounir et Lydia ont du mal à communiquer.

"Tu ne sais même pas c’est quoi une gauche et une droite"

La confusion règne entre Mounir et Lydia 😂#PekinExpress, demi-finale jeudi à 21:05 pic.twitter.com/T1J1R9mmej — M6 (@M6) September 10, 2019

Les fidèles de Pékin Express se sont habitués à voir les différentes épreuves se transformer en scènes de ménages. Un coup, c’est Mounir qui s’agace de voir son épouse confondre la droite et la gauche. Un autre, c’est Lydia qui s’impatiente quand son mari ne parvient pas à se servir d’un talkie-walkie. Le temps passé à s’engueuler, c’est du temps de course perdu. Et sachant qu’en finale, chaque seconde de retard sur ses adversaires a un prix, cela pourrait leur coûter cher.

Laëtitia et Aurélie peinent à lâcher prise.

Laetitia est terrorisée par cette épreuve de saut à l’élastique 😱#PekinExpress, grande finale ce jeudi à 21:05 🎒 pic.twitter.com/iR1bkK52N4 — M6 (@M6) September 17, 2019

Les deux sœurs sont au taquet et ont du mal à gérer leur stress. Résultat, la panique peut les submerger à la moindre contrariété et l’ambiance virer à l’orage. Le pire, c’est que lorsque l’une d’elles se met à angoisser, l’autre ne s’échine pas forcément à l’aider à retrouver la sérénité. Le temps passé à se monter la tête, c’est du temps de course perdu. Et sachant qu’en finale, chaque seconde de retard sur ses adversaires a un prix, cela pourrait leur coûter cher.