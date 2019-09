Mais que signifie exactement cette publicité de parfum ? Vous avez 4 heures. — Pixabay

Luxe, calme et publicité. « I’m not going to be the person I’m expected to be any more », lâchait Gaspard Ulliel à la fin du film publicitaire réalisé par Martin Scorsese, pour Bleu de Chanel. On n’est pas sûr d’avoir depuis compris le sens de cette phrase, mais l’image était belle.

Une femme en robe verte qui danse dans tous les sens pour Kenzo, Johnny Depp qui enterre ses bagues et joue de la guitare dans le désert pour Dior, une femme qui traverse la ville en cheval pour saluer le soleil qui se couche pour Lancôme, et ainsi de suite.

Avec la rentrée de septembre, il y a de nouvelles publicités de parfums qui sortent sur les écrans. Toujours très soignées visuellement, elles cherchent certes à insuffler une ambiance, un message quasi philosophique, mais avouons qu’elles sont franchement souvent incompréhensibles.

Et vous ? Avez-vous aussi remarqué que les publicités de parfums sont souvent grandiloquentes et incompréhensibles ? Lesquelles, plus particulièrement, vous laissent perplexes, malgré leur beauté ? Vous font-elles rire, au fond, finalement ? Qu’est-ce qui cloche, selon vous ? Pourquoi ? Vous est-il quand même arrivé d’aller en magasin après avoir vu l’une de ces publicités. Racontez-nous (et faites nous rire aussi un peu) en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.