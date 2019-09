The Big Bang Theory rejoint les rangs de HBO Max – aux Etats-Unis pour l’instant. Le groupe WarnerMedia a annoncé ce mardi avoir acquis les droits de la série culte The Big Bang Theory pour sa future plateforme de vidéo en ligne HBO Max, nouvel épisode d’une guerre des contenus à l’intensité inédite.

Le groupe a acquis les 279 épisodes de The Big Bang Theory (TBBT), dont la dernière saison a été diffusée mi-mai, pour cinq ans. Selon The Hollywood Reporter, la filiale de l’opérateur télécom AT & T aurait dépensé plus d’un milliard de dollars, un record, pour cette acquisition. Sollicité par l’AFP, WarnerMedia a refusé de commenter la somme.

A chaque jour son offensive. Lundi, c’est Netflix qui annonçait avoir récupéré les droits de la série Seinfeld, après avoir abandonné ceux de Friends à HBO Max et ceux de The Office à la future plateforme NBC, Peacock.

Being that person, but we need to talk about two incredibly, extremely important terms when it comes to streaming wars stuff:



exclusive and domestic.



For example, Big Bang Theory is exclusive to domestic subscribers. That means Netflix, and likely, could have it globally.