Hérvé, agriculteur de la 14e saison de «L'Amour est dans le pré». — Cécile ROGUE - M6

Hervé a trouvé l’amour sans l’aide de Karine Le Marchand. Cet éleveur de vaches allaitantes de 47 ans, qui vit dans la Loire, n’apparaît pas dans la fin des speed datings de L'amour est dans le pré diffusés ce lundi soir sur M6. L’agriculteur a pourtant bien rencontré ses huit prétendantes, mais la production a décidé de ne pas diffuser ces rencontres.

Son portrait avait été diffusé avec les autres en janvier dernier. Dans la première soirée de l’émission, le 26 août, on le voyait assister à l’ouverture des courriers. Pourtant, à ce moment, Hervé avait déjà rencontré Violaine, 33 ans. Celle-ci l’a contacté par Facebook après avoir découvert son portrait en janvier, comme elle le raconte dans le journal local roannais Le Pays. Les deux amoureux ont échangé pendant quelques semaines, avant de se rencontrer au mois de mars.

Déjà distrait lors des courriers

Hervé, engagé auprès de la production de L’amour est dans le pré, ne savait pas s’il devait leur parler de sa rencontre ou continuer l’aventure. Il s’est finalement rendu à l’ouverture des courriers et au speed dating sans rien dire. « J’étais embêté, j’ai dû aller jusqu’au bout en sélectionnant huit lettres et en rencontrant les huit prétendantes lors du speed dating », a-t-il raconté en août au Pays.

Hélène Dewerdt, la productrice artistique de l’émission, a expliqué à Télé Loisirs pourquoi les images des speed datings d’Hervé n’ont pas été diffusées : « Déjà au courrier, il pensait à la personne qui l’avait contactée et était un peu distrait. La veille du speed dating, il nous a annoncé qu’il était en contact avec elle et, qu’à la faveur d’un enterrement, il est allé passer une tête là où elle habite. Le ver était dans la pomme ! Sauf que tout était organisé ! Les prétendantes étaient déjà à l’hôtel. » La production a tout de même organisé les rencontres. « Il a été très sympathique, ça s’est bien passé. Mais certaines prétendantes ont senti qu’il était volubile, pas concentré… Cela ne le servait pas lui, cela ne les servait pas elles, donc on a décidé de ne pas diffuser la séquence. »