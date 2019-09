Le nageur Camille Lacourt devient animateur télé (sur NRJ12)

RECONVERSION Le nageur rejoint Camille Cerf à la (co) présentation des bêtisiers de NRJ12

Camille Lacourt a pris sa retraite en 2017. — J. Spencer / SIPA

Il avait déjà goûté à la télévision et au divertissement en participant à Danse avec les stars. Camille Lacourt, le nageur cinq fois champion du monde, se lance dans l’animation télé. Après une première incursion en 2013 sur E ! Il présentera ainsi les bêtisiers de la chaîne NRJ12 en compagnie de Camille Cerf. L'ex-Miss France a lâché l’information à TV Mag : « La chaîne a connu pas mal de changements avec notamment l’arrivée d’un nouveau directeur. Il a eu envie de renouveler le programme. Au fil des discussions le nom de Camille Lacourt est apparu. J’étais d’accord et ça s’est fait comme ça ».

De fait, l’émission changera de nom pour devenir Le bêtisier des Camille. Selon Camille Cerf, les tournages ont commencé la semaine dernière, et leur duo « fonctionne super bien ». Le public n’aura pas longtemps à attendre pour juger, puisque le premier numéro sera diffusé pour Halloween, et le second pour Noël.