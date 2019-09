Sacha et Pikachu, héros de la série et des films «Pokémon» depuis plus de 20 ans — WEBER/SIPA

Il lui aura fallu vingt-deux ans et 1.078 épisodes pour les attraper tous. En effet, Sacha, le plus si jeune héros de la série Pokémon, originaire de Bourg Palette, a enfin remporté la Ligue Pokémon. La Ligue d’Alola pour être plus précis. L’événement est de taille pour plusieurs générations de téléspectateurs et joueurs, et rappelle que, oui, Sacha n’avait jamais gagné une seule Ligue (16e à la Ligue de Kanto, 8e à Johto et Hoenn…), et que, oui aussi, le dessin animé Pokémon existe toujours, et ne s’est jamais arrêté depuis 1997.

Sacha 1er maître Pokémon de la Ligue Alola. On croit rêver. Mais non, c'est bel et bien la réalité. Après plus de 20 ans d'aventures, il est parvenu à atteindre son but.



Peut être que le temps est venu d'enfin mettre fin à cet animé ? pic.twitter.com/tSRxXR3pgv — Pokémon Trash (@PokemonTrash) September 15, 2019

Nostalgie oblige, les réseaux sociaux ont fêté cette victoire historique, non sans un peu d’ironie pour certains internautes :

20 ans ... Pendant que la majorité des humains ont remporté la ligue à 5 ans en une dizaine d'heures. Sacha, la honte de Kanto. Il faut éviter de fanfaronner. https://t.co/SAyeIYF31Z — Inouille Doudouille (@inouille) September 15, 2019

Sacha a toujours été mon héros. Depuis que je suis née, ça a toujours été lui.



Certes, ce n'est pas Son Goku, ni Naruto, ni Light Yagami, ni même Yugi...



Mais je m'en fiche.



Il est et restera toujours mon héros.



Vive le nouveau champion d'Alola.



Vive Sacha.#anipoke pic.twitter.com/KyjFXLDdhD — Ptirt (@ptirt) September 15, 2019

La série Pokémon ne s’arrête pas pour autant, puisqu’une nouvelle saison, la 23e, est d’ores et déjà prévue et sera titrée Pocket Monsters, soit comme le tout premier animé. Un retour aux sources?