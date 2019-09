Laurent Ruquier sur le plateau d'«On n'est pas couché». — Rémy GRANDROQUES - FTV

C’était prévu, Laurent Ruquier l’a fait. Le présentateur d’On n’est pas couché sur France 2 a saisi un morceau de papier pour lire le texte d’Alexandre Moix, le frère de Yann.

L’ancien chroniqueur de l’émission est au cœur de plusieurs polémiques depuis la parution de son roman Orléans, qui raconte son enfance malheureuse, marquée selon lui par la maltraitance de son père. Des faits démentis par son père et son frère. Dans la foulée L’Express a révélé que Yann Moix avait collaboré à une publication antisémite il y a une trentaine d’années.

« Plus personne n’ignore qu’il y a deux émissions, nous avons reçu Yann Moix pour son livre Orléans (…). Alexandre Moix, le frère de Yann Moix nous a demandé un droit de réponse et on lui accorde bien volontiers », a expliqué Laurent Ruquier pendant son émission diffusée samedi soir avant de lire le texte en question.

« Yann Moix ne sait rien de moi »

« Mon frère, Yann Moix a indiqué que je me serais "rapproché de l’extrême droite à un moment de ma vie" et que je "continuerais à fréquenter" aujourd’hui cette mouvance. En outre, il a supposé que j’aurais fourni à des "gens malintentionnés d’extrême droite" ses textes et dessins antisémites et négationnistes et qu’ainsi, j’aurais eu un rôle à jouer dans ses récents déboires. Je considère que ces assertions, sont graves et totalement infondées, et sont donc inacceptables. Yann Moix ne sait rien de moi. Mes opinions, ma vie, tout lui est étranger et c’est très bien ainsi. Compte tenu de la gravité de cette affaire, il ne saurait y avoir d’arrangements avec la vérité ».

Yann Moix avait été invité dès le mois de juin à venir promouvoir son dernier roman, Orléans, sur le plateau d’On n’est pas couché à l’occasion de l’émission de rentrée diffusée le 31 août. Entre-temps, des polémiques ont éclaté.