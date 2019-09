Jean-Luc Mélenchon qui arrive au siège de La France insoumise, le 18 octobre 2018. L'image provient d'une capture d'écran d'un sujet diffusé le 10 septembre 2019 dans «Quotidien». — Capture d'écran TMC

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 7 au 14 septembre

Quotidien et la perquisition de la France insoumise

C’était le 18 octobre 2018. Une perquisition houleuse se déroule dans les locaux de la France insoumise à Paris sous les yeux de plusieurs caméras. Jean-Luc Mélenchon et d’autres membres du parti sont convoqués les 19 et 20 septembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour « actes d’intimidation contre l’autorité judiciaire, rébellion et provocation ». Ce mercredi, après avoir été accusée par Alexis Corbière d’avoir diffusé un montage « orienté » de son reportage sur cette perquisition, l’émission Quotidien publie l’intégralité de la séquence. On vous explique tout ici.

Muriel Robin répond à Jean-Marie Bigard

Au début de l’été, Muriel Robin avait écrit sur Facebook que Jean-Marie Bigard devait « être puni », après qu’il a raconté une « blague » dans laquelle un médecin viole une patiente sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce lundi, au micro de Sud Radio, le polémiste s’en est pris à l’actrice : « Il n’y a que les connasses qui veulent avoir des couilles et être aussi connes que les autres qui gueulent après moi, comme Muriel Robin ». Celle-ci, très engagée contre les violences faites aux femmes, lui a répondu lundi soir sur le plateau de C à vous sur France 5. « Jean-Marie, tu as une fille. J’espère qu’un jour il n’y a aura pas, avec ce que tu as dit, cette jolie blague, un garçon qui ce sera dit : « Tiens, ça je vais le faire » et que ça ne tombera pas sur ta fille, c’est vraiment tout ce que je te souhaite parce que tu seras très malheureux. »

BFM et RMC de retour sur les box Free

La fin des ennuis pour Altice ? Le propriétaire des chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le groupe Iliad, maison mère de l’opérateur Free. Suspendues le 27 août, les chaînes sont redevenues disponibles aux abonnés Free le 10 septembre, quelques jours après l’accord signé entre Orange et Altice.

Netflix roi des pâtissiers ?

Mercredi, c’était le retour du Meilleur pâtissier, en prime sur M6. Les téléspectateurs ont pu retrouver les blagues de Cyril Lignac et de Mercotte et se faire saliver en regardant les candidats tenter d’impressionner les jurés. Avec succès : le lancement de la nouvelle saison a réuni 2 millions de personnes, dont 25,5 % de la cible convoitée des femmes responsables des achats du foyer de moins de 50 ans. La chaîne est pourtant l’une des dernières à maintenir ses émissions de pâtisseries. Pendant ce temps, Netflix s’installe sur le créneau, avec Sugar Rush, Zumbo’s Just Desserts, C’est du gâteau (Nailed It en version originale) et bientôt une émission française présentée par Artus. On fait le match Meilleur pâtissier/émissions de Netflix ici.