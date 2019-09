Muriel Robin dans «C à Vous», le 9 septembre 2019. — Capture d'écran France 5

Jean-Marie Bigard en veut à Muriel Robin. Au début de l’été, elle avait estimé qu’il devait « être puni » pour avoir raconté une blague dans laquelle un médecin viole une patiente, sur le plateau de Touche pas à mon poste. La séquence avait fait l’objet de nombreux signalements au CSA et avait conduit à l’annulation de la tournée Var-Matin à laquelle il devait participer.

Lundi matin, au micro de Sud Radio, Jean-Marie Bigard, se considérait comme « une figure de proue du machisme en France » de manière « tellement gentille et tellement assumée que les vraies femmes n’en prennent pas ombrage ». L’auteur du sketch sur le « lâcher de salopes » a continué : « Il n’y a que les connasses qui veulent avoir des couilles et être aussi connes que les autres qui gueulent après moi, comme Muriel Robin ».

Il y a quelques mois, Jean-Marie Bigard plaisante violemment sur le viol dans @TPMP . Interrogé à ce sujet,il répond chez @SudRadio par des propos ultra lesbophobes contre Muriel Robin.«Les vraies femmes» vs « celles qui veulent avoir des couilles comme nous ». (V/@TeleLoisirs ) pic.twitter.com/Pl7toTCSQp — Alice Coffin (@alicecoffin) September 9, 2019

« La dernière fois que j’ai déjeuné avec lui, c’était en 1989 »

Lundi soir, Muriel Robin a découvert avec étonnement cette séquence sur le plateau de C à Vous, sur France 5. L’humoriste, très engagée en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, a signalé que Jean-Marie Bigard ne pouvait pas se prévaloir d’être son ami : « La dernière fois que j’ai déjeuné avec lui, c’était en 1989 ».

« Je suis peut-être une grosse comme il dit, il a le droit de le penser, on ne peut pas plaire à tout le monde a-t-elle ajouté avant de s’adresser à son détracteur : « Jean-Marie, tu as une fille. J’espère qu’un jour il n’y a aura pas, avec ce que tu as dit, cette jolie blague, un garçon qui ce sera dit : "Tiens, ça je vais le faire" et que ça ne tombera pas sur ta fille, c’est vraiment tout ce que je te souhaite parce que tu seras très malheureux. »