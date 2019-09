Le plateau flambant neuf des « Douze coups de midi » n'a pas convaincu les internautes — Capture TF1

« Depuis le 28 juin 2010, on ne l’avait pas changée celle-là », voilà les mots de Paul, le champion des Douze coups de midi, en découvrant son trophée aux couleurs du nouveau logo de l’émission. Un peu plus de neuf ans après son lancement, le programme orchestré par Jean-Luc Reichmann décide de tout changer avec un plateau flambant neuf et une identité visuelle complètement remaniée.

« En ce lundi 9, nous inaugurons un écrin tout neuf, pour accueillir chaque jour de nouvelles aventures toutes neuves », a commencé par dire Jean-Luc Reichmann en début d’émission. Désormais, le plateau arbore de nouvelles couleurs et des éléments de décor plus circulaires. Par ailleurs, en fin d’émission, l’étoile mystérieuse n’est désormais plus en forme d’étoile, et laisse place à un écran géant situé derrière l’animateur.

L’animateur Jean-Luc Reichmann nous a présenté ce midi le nouveau plateau, et le nouveau habillage de l’émission « Les 12 coups de midi » diffusé chaque jours sur TF1 ! #12coupsdemidi #TF1 @JL_Reichmann #JeanLucReichmann pic.twitter.com/QQkChcLOnZ — Télénews (@Tlnews4) September 9, 2019

Sur Twitter, les internautes n’ont pas hésité à donner leurs impressions quant à ce nouveau décor. Visiblement, les téléspectateurs n’aiment pas trop le changement, jugeant le plateau « vieillot », « super kitch » ou encore « moins chaleureux ».

#12coupsdemidi ils ont fait un énorme chantier pour changer leur décor et censé faire plus moderne, au final c'est juste un énorme retour en arrière il est super kitch et vieillo avec les gros rond jaunes et bleus la — 🏵 Didi 🌻🐝 (@Bee_A_Thinker) September 9, 2019

Le nouveau plateau des #12coupsdemidi... C’est super design... Du changement. Mais, on arrive pas à si faire. L’ancien était plus chaleureux... 😟📺 — YOUNG PEOPLE (@YoungPeopleOff) September 9, 2019