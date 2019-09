Clara Morgane est l'une des personnalités qui foulera le parquet de «Danse avec les stars» — Capture/TF1

Une bande-annonce qui donne le ton. Ce dimanche, TF1 ​a mis en ligne un premier teaser pour la saison anniversaire de son programme phare, Danse avec les stars. La séquence démarre par un Camille Combal prêt à tout pour séduire sa co-animatrice, Karine Ferri. Spray rafraîchisseur d’haleine, sourcils impeccables, celui qui animera prochainement Mask Singer met le paquet, mais cela ne suffit pas, puisque c’est Moundir, l’un des candidats de cette dixième saison, qui repart au bras de la présentatrice.

Cette bande-annonce est l’occasion de présenter les visages de ceux qui fouleront le parquet du concours de danse, à commencer par Liane Foly. Sont également présents le mannequin Hugo Philip, l’animatrice Clara Morgane, la comédienne Elsa Esnoult, le journaliste Yoann Riou, l’actrice Linda Hardy, le champion paralympique Sami El Gueddari, le spécialiste du 110 mètres haies Ladji Doucouré et le comédien Azize Diabaté.

⁰La Promo 2019 de @DALS_TF1 débarque dès le 21 Septembre sur TF1 ! 💃🕺 pic.twitter.com/D6ghPsyEkV — TF1 (@TF1) September 8, 2019

Du côté du jury, on ne change rien. Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy’m rempilent pour une année supplémentaire, tout comme une bonne partie des danseurs professionnels. Les visages incontournables de Fauve Hautot, Christophe Licata et Anthony Colette sont de la partie pour cette première bande-annonce. Pour voir le résultat en direct, et pour savoir qui dansera avec qui, rendez-vous le 21 septembre prochain.