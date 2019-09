Pierre Ménès, consultant sportif, chroniqueur TV à Juan Les Pins, Antibes. Le 11/07/2019. Crédit:SYSPEO/SIPA. — SYSPEO/SIPA

Des propos qui risquent de lui coller à la peau. Le journaliste Pierre Ménès réagissait samedi sur CNews aux récents propos contestés de Lilian Thuram sur un soit-disant « sentiment de supériorité des Blancs sur les Noirs », quand il a lui même suscité une nouvelle polémique.

« Le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c’est le racisme anti-Blanc. J’invite les gens à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. (…) Allez voir ces matchs-là et comptez les blancs sur le terrain en général il y a le gardien de but et l’arrière droit », a déclaré le journaliste sportif.

"Lilian Thuram ne parle que du racisme contre les noirs.

En France, le vrai problème dans le football c'est le racisme anti-blanc !"



Merci Pierre Ménès de dénoncer sur un plateau de télévision une réalité qui est niée, justifiée et parfois encouragée par la "bien-pensance" ... pic.twitter.com/2vO6qXKC5b — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) September 8, 2019

Il s'est attiré les foudres de Twittos

Et il a enfoncé le clou en donnant l’exemple de ce qui était arrivé à son fils : « J’ai essayé de le mettre au foot, même s’il n’avait aucun talent. Il y est allé, et au bout de deux fois, il a dit : "Papa, je n’y vais plus". Et quand j’ai demandé pourquoi, il a répondu : "On ne me parle pas, on ne me dit pas bonjour, on ne me passe pas la balle, on ne prend pas la douche avec moi… " », a-t-il ajouté.

Des propos qui ont fait réagir sa voisine sur le plateau de Cnews, Emilie Zapalski. Et qui ont été fustigés ce dimanche, sur Twitter avec les hashtags #RacismeAntiBlancs et #PierreMenes. La journaliste et militante, Rokhaya Diallo, a notamment tourné en dérision les propos de Pierre Ménès. «Mdr il reconnaît lui-même que son fils n’a aucun talent en foot et s’étonne que personne ne lui passe le ballon ? C’est ça le racisme anti-Blanc ?», s’est-elle amusée.

Mdr il reconnaît lui-même que son fils n’a aucun talent en foot et s’étonne que personne ne lui passe le ballon ?

C’est ça le racisme anti-Blancs ? https://t.co/kJfvehhEVb — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) September 7, 2019

Devant l’ampleur des réactions, Pierre Ménès s’est fendu d’un tweet d’excuses en fin de journée dimanche. «Je crois que je me suis très mal exprimé ou qu’on m’a très mal compris. Je suis contre toute forme, je dis bien toute forme, de racisme et il me semble l’avoir déjà prouvé à maintes reprises. Si j’ai pu blesser involontairement certain(e)s j’en suis profondément désolé».