Dominique (Guillaume Bouchède) et Olivier (Xavier Robic) entourés de leurs filles Jade (Luna Bevilacqua) et Clotilde (Lila Fernandez) dans «Parents mode d'emploi». — Jean-Philippe BALTEL / FTV / ELEPHANT STORY

Tous les samedis, 20 Minutes vous fait revivre les moments marquants de la semaine à la télé en regroupant les informations qui vous ont fait réagir sur notre site cette semaine.

Semaine du 2 au 8 septembre

Après Free, Orange : la suite du feuilleton Altice

La fin du tunnel pour BFM TV et les chaînes RMC ? Après Free, c’est Orange qui, jeudi matin, a cessé la diffusion des chaînes du groupe Altice… Avant de la reprendre environ 24 heures plus tard, un accord ayant été trouvé entre l’opérateur et le groupe de télévision. Ce nouvel accord ne concerne que la diffusion du signal linéaire, c’est-à-dire en temps réel, des chaînes. La diffusion des chaînes Altice par les box Free n’a, elle, pas encore repris. Le dernier épisode de ce feuilleton est à lire ici.

Doc Gynéco ivre sur le plateau de Touche pas à mon poste

« Eh Naulleau, t’es vraiment con ! » Voilà ce que donne un Doc Gynéco ivre sur un plateau télé. Ce mardi dans Touche pas à mon poste, le rappeur et chroniqueur de l’émission s’en est pris à son collègue, qui a glissé aux invités, les acteurs du film Inséparable, qu’il était « bourré ». Et Cyril Hanouna d’expliquer : « Malheureusement, on a laissé encore le minibar dans les loges. On ne fera plus l’erreur à partir de maintenant (…). Ne vous inquiétez pas, on va lui donner une Volvic et tout va rentrer dans l’ordre ». L’occasion de se demander ce que dit la loi sur le fait d’être ivre sur un plateau de télévision.

Adieu, Ariane Carletti

Ariane Carletti, célèbre figure du Club Dorothée, est décédée ce mardi à l’âge de 61 ans des suites d’un cancer, a-t-on appris. Une multitude d’hommages, de téléspectateurs nostalgiques comme de figures de la télé, a suivi cette nouvelle. Un an après le décès de Corbier, chanteur et animateur de l’émission culte des années 1990, les fans sont de nouveau en deuil. Nous sommes revenus sur ses plus beaux génériques, et nous vous demandons quels sont vos meilleurs souvenirs de la comédienne, chanteuse et animatrice.

Une famille homoparentale a rejoint Parents mode d’emploi

Parents mode d’emploi a fait sa rentrée ce samedi sur France 3, avec des nouveautés : les épisodes durent désormais vingt minutes au lieu de trois, et de nouvelles familles ont rejoint les Martinet. Une famille recomposée, les Brunetti-Kebala, et une famille homoparentale, les Fayol-Mercier. Olivier, alias « papa », Dominique, surnommé « papou », et leurs deux filles adoptives, Jade, 14 ans et Clotilde, 10 ans. L’équipe de la série se réjouit des nouvelles identifications possibles pour les spectateurs, et évoque cette nouvelle famille ici.

Rentrée contrastée pour les chaînes de télé

Cette semaine, c’était la rentrée pour presque tout le monde – et notamment les chaînes de télévision. France 2, qui prépare une émission spin-off de Fort Boyard, cartonne déjà pendant les après-midi, avec Daphné Bürki et Faustine Bollaert. M6 fait le plein de nouveautés, avec de nouveaux divertissements pour renouveler la grille. On doit ainsi s’attendre à une émission avec Julien Courbet et Stéphane Plaza, deux des animateurs les plus populaires de la chaîne, ainsi qu’à des programmes sur la formation des forces spéciales, ou sur la restauration d’objet d’art. Moins de nouveautés sur TF1 et C8, mais cette dernière mise tout sur Cyril Hanouna, qui va passer au moins 35 heures par semaine à l’écran cette saison. Sur Canal+, l’émission Clique de Mouloud Achour a réalisé un bon démarrage, tandis que Quotidien a fait un retour en baisse sur TMC.