L'émission de Yann Moix sur Paris Première n'aura pas de deuxième saison. — IBO/SIPA

Il n’y aura pas de deuxième saison pour Chez Moix sur Paris Première. L’émission de débat hebdomadaire animée par le romancier Yann Moix devait reprendre en octobre, mais M6 a annoncé ce vendredi à l’AFP son arrêt.

« D’un commun accord avec la société de production Tout sur l’écran [la société de Catherine Barma], l’émission Chez Moix ne sera pas reconduite sur Paris Première, les conditions n’étant pas réunies pour qu’elle soit produite sereinement », a annoncé la chaîne payante du groupe M6 vendredi matin.

Arrêt de sa promotion

L’ancien chroniqueur d'On n’est pas couché est au cœur d’une vive polémique depuis le mois d’août, après que son père et son frère cadet ont contesté les faits racontés dans son roman Orléans. A cela s’est ajouté la révélation par L'Express de dessins antisémites et de textes négationnistes publiés par l’écrivain à l’âge de 21 ans. Celui-ci, qui a présenté ses excuses pour les dessins et textes antisémites dont il est l’auteur sur le plateau d'On n’est pas couché, a décidé de cesser la promotion de son livre et de se retirer des médias à la suite de la polémique.