Cyril Lignac et Mercotte vont en faire voir de toutes les couleurs aux candidats du «Meilleur Pâtissier» — Marie Etchegoyen/M6

Forte de ses jolis scores de l’an passé, Le Meilleur Pâtissier revient en force (et en nombre) ce mercredi 11 septembre sur M6. Pour cause, ce sont désormais 14 candidats qui se disputeront le titre du roi de la pelle à gâteau, au lieu des 12 habituels. Tous tenteront d’impressionner les impitoyables jurés du programme, Mercotte et surtout Cyril Lignac, qui a décidé de ne pas laisser une seule seconde de répit aux pâtissiers en herbe.

Toujours gourmand, toujours croquant

Réinterprétation gourmande d’un bouquet de roses ou d’un tableau de Vincent Van Gogh, transformation d’un simple fruit en dessert complexe, les tâches des pâtissiers amateurs ne seront pas simples à réaliser. Ajoutez à cela la terrible épreuve technique de Mercotte, et vous obtiendrez une saison plus corsée que jamais. En exclusivité pour 20 Minutes, découvrez dès à présent les premières images de cette nouvelle épreuve signée de la main du chef 1 étoile.