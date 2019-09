Faute d'accord avec Altice, Orange coupe le signal de BFMTV

TELEVISION Les chaînes d’Altice, maison mère de BFMTV, RMC Découverte et RMC Story et de l’opérateur SFR, ne sont plus accessibles aux abonnés Free

Illustration BFMTV. — ALLILI MOURAD/SIPA

Si ça continue, plus personne ne pourra regarder BFMTV. Après les abonnés Free, les abonnés Orange sont privés de BFMTV. Orange a « momentanément » cessé jeudi matin la diffusion de la chaîne du groupe Altice, les deux opérateurs n’ayant pas réussi à s’accorder sur un accord de rémunération.

« Le groupe Altice a décidé de modifier profondément les conditions de distribution de ses chaînes de la TNT gratuites (…), indique un message sur fond noir sur le canal habituellement réservé par Orange à BFMTV. Orange et le groupe Altice n’ont pas trouvé d’accord sur ces nouvelles conditions. Dans ce contexte nous sommes contraints d’interrompre momentanément l’accès à cette chaîne sur la TV d’Orange ».

Le groupe Altice, maison mère des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story ainsi que de l’opérateur SFR, et son concurrent Iliad, propriétaire de Free, n’ont pas réussi à trouver d’accord concernant la diffusion des trois chaînes d’Altice via les Freebox, entraînant la coupure de leur diffusion sur celles-ci via l’ADSL et la fibre.