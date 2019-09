Ariane Carletti était l'interprète du générique de «Dragon Ball». — GROUPE AB

Ariane Carletti est décédée ce mardi à l’âge de 61 ans. Elle était connue sous le nom d'« Ariane » dans les émissions Récré A2 et Club Dorothée.

Animatrice, comédienne, et chanteuse comme sa complice Dorothée, Ariane Carletti a prêté sa voix à de nombreux génériques français de dessins animés.

Avec sa mort, c’est une partie de l’enfance de nombreux Français qui fout le camp ! Ariane Carletti, plus connue sous le nom d'Ariane [de Récré A2 et du Club Dorothée], est décédée ce mardi à l’âge de 61 ans, ont annoncé ses enfants par communiqué. Arianne Carletti était, comme sa complice Dorothée, à la fois comédienne, animatrice et chanteuse.

Au début des années 1980, elle chante les comptines traditionnelles françaises aux côtés de Dorothée dans Discopuce. En 1983, elle sort son unique 45-tours à destination d’un public adulte, Amoureuse de J.R. Mais l'animatrice est aussi l’interprète de nombreux génériques de dessins animés devenus cultes, qu’elle chantait sur scène en tournée avec Dorothée. Voici ses cinq plus beaux génériques.

« Yakari »

Adaptation de la bande dessinée suisse créée en 1969 par Job, Derib et Dominique, la série télévisée Yakari apparaît sur Antenne 2 en 1983. Elle suit un enfant sioux qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux qu’il croise avec sa tribu.

« Les Bisounours »

A l’occasion des premières fêtes de fin d’année du Club Dorothée en 1987, Ariane interprète le générique des Bisounours. La chanson, intitulée Bisous bisous, gentil Bisounours est habituellement interprétée par la jeune Magali. Il s’agit de l’unique fois où Ariane a chanté ce titre.

« Dragon Ball »

Ariane Carletti est l’interprète du générique français de la série animée Dragon Ball, adaptation de la série mangas créée par Akira Toriyama et diffusée dans le Club Dorothée dès le printemps 1988. Dans cette chanson, Ariane raconte l’épopée de Sangoku et Bulma, portés par la quête des sept boules du cristal. Réunies, elles permettent d’invoquer le dragon sacré et, avec lui, la promesse de réaliser un vœu, quel qu’il soit.

« Dragon Ball Z »

Le dessin animé Dragon Ball Z débarque dans le Club Dorothée en 1990. L’action de Dragon Ball Z se déroule cinq ans après le mariage de Son Goku et de Chichi, désormais parents de Son Gohan.

« Charlotte aux fraises »

A l’origine, Charlotte aux fraises et ses amis sont des personnages créés en 1977 par Muriel Fahrion et Susan Trentel pour des cartes postales éditées par American Greetings. Le premier dessin animé mettant en scène ces personnages qui portent des noms de dessert sort aux Etats-Unis en 1980. Il fera son apparition en France sur TF1 dans Les Visiteurs de Noël le 22 décembre 1981.

Les épisodes suivants seront diffusés dans Croque Vacances ou Destination Noël. Lors de sa rediffusion dans le Club Dorothée, le générique français sera créé et interprété par Ariane Carletti.