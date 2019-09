Quels souvenirs gardez-vous d’Ariane Carletti du « Club Dorothée » ?

La belle équipe du Club Dorothée avec le grand sourire d'Ariane — BENAROCH/SIPA

Corbier il y a un an et maintenant, c’est au tour d’Ariane Carletti de nous quitter. La belle équipe du Club Dorothée disparaît peu à peu. Visage familier de la télévision française, celle que nous connaissions avant tout par son prénom, avait de multiples talents. Comédienne, productrice et bien évidemment, animatrice de télévision, après la fin du Club Dorothée, Ariane a poursuivi son chemin.

Et vous, quels souvenirs gardez-vous d’Ariane ? Vous remémorez-vous des moments du Club Dorothée où elle vous a particulièrement fait rire ? Qu’est-ce qui vous touchait chez elle ? Avez-vous continué à suivre sa carrière après la fin du programme culte ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la confection d’un prochain article, merci d’avance !