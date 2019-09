Yannick Noah ému dans «Quotidien» sur TMC le 2 septembre 2019 — CAPTURE / TWITTER

La rentrée de Quotidien sur TMC s’est faite ce lundi avec Yannick Noah. Yann Barthès en a profité pour repasser les images de la victoire de son invité à Roland-Garros en 1983. Et le souvenir de ce sacre n’a pas laissé l’ancien joueur de tennis indifférent sur le plateau. Très ému, il n’a pas pu retenir ses larmes.

« Ça me met toujours les frissons en revoyant ça. Vous aussi ? », l’a interrogé Yann Barthès devant un Yannick Noah au bord des larmes. L’interprète de Saga Africa a eu du mal à répondre. « Mes parents quoi… », a-t-il commencé avant de s’excuser, la voix enrouée.

« J’étais pensionnaire. J’ai rêvé »

Et de reprendre : « J’ai pleuré de joie dans les bras de mon père, ce n’est pas banal. Puis, sur les images, il y a ma mère qui me fait : "Viens, viens", et puis j’ai oublié. C’était un moment qui a bouleversé ma vie pour le meilleur. Je ne regarde pas souvent ces images. Je les vois là tous les dix ans. On fête ma victoire. Ça va durer encore longtemps je pense », a-t-il poursuivi avant de conclure : « Avoir l’opportunité de le vivre devant tous tes potes… Ce stade, c’était chez moi quoi, j’ai grandi là. J’étais pensionnaire. J’ai rêvé. La première fois que j’ai roulé une pelle, c’était sur le central de Roland-Garros, j’avais 13 ans ».