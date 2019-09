Daphné Bürki anime «Je t'aime, etc.» sur France 2. — Gilles Gustine

Plus rien n’arrête les après-midi de France 2. Cette rentrée a été marquée par un retour en force de Daphné Bürki avec Je t’aime, etc. ce lundi après-midi. L’émission a été regardée par 504.000 téléspectateurs, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias. Le programme fait mieux qu’en 2018 où il avait été regardé par 412.000 personnes. De son côté, Tout le monde a son mot à dire cartonne depuis le 28 juin avec 1,11 million de fidèles.

Des matinées moyennes

France 2 a décidé de revoir la grille de ses matinées après la suppression de Motus et C’est au programme. Une rediffusion d’Un si grand soleil et Ca commence aujourd’hui, des nouvelles de nos invités, une déclinaison du programme de Faustine Bollaert, viennent rythmer le début de journée. Petit bide de ce côté. Le feuilleton n’a pas rassemblé plus de 262.000 personnes, un score plus faible que C’est au programme qui réunissait en moyenne 346.000 personnes.

De son côté, l’émission de Faustine Bollaert n’arrive pas à rivaliser avec l’inégalable Motus. Elle a réuni 357.000 téléspectateurs, contre 578.000 pour le jeu présenté par Thierry Beccaro à la rentrée dernière. Heureusement, la présentatrice se rattrape avec Ça commence aujourd’hui, son autre émission quotidienne sur France 2, qui a réalisé un record historique en part d’audiences avec 1,07 million d’intéressés.