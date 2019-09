Caroline, candidate lors de la saison 9 de « L’amour est dans le pré », a lancé une cagnotte après la tempête qui a dévasté son centre équestre de Puylaurens, dans le Tarn. — Aurélien Faidy / M6

Candidate lors de la saison 9 de L’amour est dans le pré, Caroline Espinosa a vu son centre équestre tarnais frappé par une grosse tempête, dans la nuit du 9 au 10 août.

Un élan de solidarité s’est créé autour de la jeune femme, qui a également lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi.

Plus de trois semaines après la catastrophe, le poney club de la Salamandre continue de panser ses plaies. Dans la nuit du 9 au 10 août, le centre équestre géré par Caroline Espinosa à Puylaurens, dans le Tarn, a subi une « tempête hyperlocalisée », témoigne l’ancienne candidate de l’émission de M6 L'amour est dans le pré, lors de la saison 9.

Une vingtaine d’arbres est tombée, certains au sol, d’autres sur les toits de la maison de la jeune femme, mais aussi de l’écurie et de l’espace de stabulation. Si aucune victime humaine ou animale n’est à déplorer, les dégâts sont conséquents.

Alors oui, Caroline a pu compter sur « l’énorme solidarité » des amis et des parents d’élèves ou d’ex-élèves du poney club. « Le premier jour, nous étions une vingtaine, avec six tronçonneuses », relate-t-elle. Ainsi que sur le soutien de la « famille » de L’amour est dans le pré, production comme candidats. « J’ai même reçu des messages d’agriculteurs que je ne connaissais pas ! »

« Cette tempête, c’est le coup de grâce »

Cependant, malgré les assurances, le compte n’y est pas. « Actuellement, la filière de l’équitation n’est pas au mieux de sa forme, lance la gérante. Cette tempête, c’est le coup de grâce. On n’a pas la trésorerie pour faire face à un tel événement. » D’où le lancement d’une cagnotte sur la plate-forme Leetchi. Ce lundi après-midi, près de 2.700 euros avaient été recueillis, pour un objectif de 50.000 euros.

« Je suis d’un naturel optimiste, reprend Caroline. Mais là, j’ai du mal à dormir et mon optimisme s’émousse. » Pas question toutefois de baisser les bras. Le site est sécurisé, les toitures sont bâchées, en attendant mieux. Et dimanche, les 16 poneys du site accueilleront cavalières et cavaliers pour la journée portes ouvertes qui doit lancer la saison.

« Les animaux ont été stressés lors de la tempête. Mais une fois qu’on les remet dans un cadre classique, avec de la nourriture et des câlins, tout va bien pour eux. » La Salamandre aurait aussi dû bientôt accueillir d’autres pensionnaires. « Je venais de signer un partenariat avec la LPO [Ligue protectrice des oiseaux], explique Caroline. J’avais pour projet de poser des niches dans les arbres. » Mais ça, c’était avant la tempête et ses ravages.