11h02 : La partie démarre

Josy et Tom dans la dernière émission de « Motus » - France 2

C'est parti, et Tom Dingler affronte Josy, candidate qui aurait remporté la plus grosse somme de l'histoire de Motus. Ca commence avec des numéros... Attendez, je croyais que c'était une émission avec des mots moi ?? J'espère que me suis pas trompée de chaîne... Il faut dire que je regarde uniquement Motus à la salle de sport, sans le son. La dernière fois que j'ai regardé Motus avec le son, c'était chez ma grand-mère et j'avais 7 ans. Donc je ne suis pas très à jour sur les règles.

UPDATE : On me dit dans l'oreillette que Josy et Tom ne s'affrontent pas mais sont dans la même team. Quand je vous dis que je comprends rien.

Ah non c'est bon, les mots arrivent. Notez bien : le premier mot de la dernière émission de Motus sera donc « brancards ».

Je ne sais pas comment ces gens font pour penser à autant de mots aussi vite, alors que je ne sais même pas quel jour de la semaine on est.