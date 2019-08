Jeremy Strong et Sarah Snook dans «Succession» — HBO

Semaine du 17 au 24 août

Succession, la série la plus pertinente de l’ère Trump

Dans cette excellente série produite par HBO et diffusée en France sur OCS, une famille de magnats des médias américains se dispute la succession de l’empire. Incarnés par un casting impeccable, les personnages sont aussi détestables que fascinants. On regarde avec le cœur qui tambourine leur quotidien fait de trahisons, manipulations, dîner luxueux et soirées de débauche. L’écriture est souvent hilarante, mais on ne peut s’empêcher de frissonner en imaginant que ceux qui gouvernent notre monde ont sans doute beaucoup de points communs avec la famille Roy… Satire acérée des cercles de pouvoir américains et de l’industrie des médias, tragédie familiale haletante, tous les ingrédients sont réunis pour faire de Succession la série la plus brillante et addictive du moment. On vous en dit plus ici.

Les pubs de l’enfer

Cette semaine, nous vous avons demandé de nous raconter quelles publicités vous énervaient le plus… Et il faut dire que le sujet vous inspire, puisque nous avons reçu au total plus de 3.500 contributions ! Au final, il semblerait que votre cœur balance entre « Carglass répare, Carglass remplace » et « C’est la MAAF »… Pour connaître le top 10 des pubs qui vous sortent par les trous de nez, c’est par ici.

Marre des séries américaines ? On a ce qu’il vous faut

Il est indéniable que les séries américaines règnent en maître sur le monde du petit écran. Mais il n’y a pas que les Etats-Unis dans la vie. Si vous avez aimé Deutschland 83, Years and Years ou La Casa de Papel, on vous a concocté une liste de nouvelles séries internationales à dévorer dès maintenant. Parmi elles, Il était une seconde fois, minisérie de Guillaume Nicloux qui en ligne sur Arte depuis le 22 août. Elle met en scène un Gaspard Ulliel qui se retrouve capable de retourner dans le passé à l’aide d’une étrange boîte… Pour toutes nos recommandations, c’est par là.

Une vie pleine de paillettes

«C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? On habite dans le 93, je veux des moulures au plafond ! » Dans un court sketch diffusé sur Instagram, l’humoriste Inès Reg s’en prend à son pauvre Kevin, qui n’a rien trouvé de mieux à lui propose comme plan dîner que d’aller au McDo. Cette fausse dispute est rapidement devenue virale sur Internet, avec près de 490.000 vues sur Instagram en deux jours. Et on comprend totalement pourquoi. Parce que nous aussi, on veut des paillettes dans notre vie, Kevin.