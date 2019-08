Les quatre coachs de The Voice Kids ont décidé de rempiler pour une saison supplémentaire — Ingrid Mareski / TV / Bureau233

La rentrée de la télé commence à se mettre en place... Vendredi soir, TF1 a lancé la sixième saison de son émission The Voice Kids, animée par Nikos Aliagas et Karine Ferri. Et c'est une réussite pour la chaîne, puisque le prime est arrivé en tête des audiences, avec 3,47 millions de téléspectateurs. Les jeunes candidats de cette nouvelle édition, plus talentueux que jamais, ont entre 8 et 15 ans. Quant aux coachs, il s'agit une nouvelle fois de Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori.

L'année dernière, le lancement de la saison cinq avait rassemblé 4,33 millions de fidèles, mais la diffusion avait eu lieu en octobre, à un moment de l'année où les téléspectateurs sont généralement plus nombreux.

France 2 et M6 également sur le podium

Côté audiences, France 2 arrive deuxième sur la même tranche, avec des rediffusions des Petits meurtres d'Agatha Christie. En troisième position, on retrouve M6, avec la série américaine The Rookie : Le flic de Los Angeles. Ces épisodes inédits ont rassemblé 2,17 millions de téléspectateurs.