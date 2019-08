View this post on Instagram

🌟 Voilà, on y est...après la sortie de mon 4ème Album aujourd’hui, je vous annonce ma participation à l’émission « Danse avec les Stars » ! C’était très difficile pour moi de garder le secret mais j’avais donné ma parole, je devais attendre que l’émission m’annonce officiellement avant de pouvoir vous le dire...c’est une sacrée aventure qui m’attend, riche en émotions, un défi à relever pour moi qui ne suis pas danseuse mais j’ai envie de réussir pour vous tous qui croyez en moi depuis le début...j’aurai besoin de votre soutien plus que jamais....je ne connais pas encore le nom de mon danseur....mais vous avec qui aimeriez-vous me voir danser ? 🙈 Je vous embrasse du plus profond de mon cœur et j’espère que mon nouvel album vous plaît 🙏🏼💖💖🌟🕊💖💖 LOVE #elsaesnoult #dals #saison10