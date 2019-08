L'animateur Cyril Hanouna. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Cela fera bientôt une décennie que Touche pas à mon poste ! (TPMP) est à l’antenne. La nouvelle saison du talk-show présenté par Cyril Hanouna sur C8 commencera le 2 septembre et l’équipe compte bien célébrer cet anniversaire comme il se doit.

A partir du jeudi 12 septembre, l’émission sera rallongée en prime time pour intégrer des rubriques inédites. TPMP ! XXL – c’est l’intitulé de ce programme en direct – sera lancé à 20h45.

Le communiqué de presse promet de montrer « tout ce qu’il ne fallait pas diffuser de la semaine, des images exclusives des chroniqueurs, ce qu’ils font, ce qu’ils disent et surtout ce qu’ils pensent… » Certains seront invités à décrocher un téléphone rouge sans savoir au préalable qui les appelle ni pour quelle raison.

« Balance ton post » de retour pour une saison 2

« Nous interrogerons aussi notre corbeau qui aura des révélations à faire », poursuit le communiqué qui prévient que « Cyril [Hanouna] va faire parler sa bande de chroniqueurs ».

Diffusé les jeudis dès 21h50, dans la foulée de TPMP ! XXL, Balance ton post reviendra, également le 12 septembre, pour une deuxième saison. Cyril Hanouna recevra des invités qui ont marqué l’actualité de la semaine ou la commenteront. L’animateur sera entouré d’« éditorialistes » : Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Agathe Auproux, Christine Kelly, Eric Revel et Jimmy Mohammed, auxquels s’ajouteront deux nouvelles recrues, Raquel Garrido et Laurence Saillet, ex-porte paroles, respectivement, des partis La France insoumise et Les républicains.