Les publicités Comme J'aime, Trivago et Kinder Pingui sont les plus citées par nos internautes parmi les plus énervantes. — Capture d'écran Youtube

« Je ne peux plus la supporter, à tel point que je zappe dès qu’elle passe… » écrit Isabelle à propos de la publicité Comme J’aime diffusée à la télévision depuis le début de l’été. Ce spot publicitaire fait l’unanimité dans l’agacement. Déjà, sur Twitter, plusieurs internautes se montraient moqueurs à son propos.

Enervantes, exaspérantes, gavantes, gonflantes… Notre appel à témoignages sur les publicités énervantes a délié les langues : 2.200 commentaires sur Facebook, 550 sur Twitter, une centaine sur notre site, et plus de 600 formulaires remplis, soit près de 3.500 contributions. Nous avons répertorié les dix spots les plus cités dans ce grand défouloir libérateur. Vous pouvez les découvrir dans la vidéo ci-dessous.

1 - Comme J’aime

Parmi les messages publicitaires les plus cités, Comme J’aime décroche la palme du Screugneugneu avec une ribambelle de doux qualificatifs : « assommante, rébarbative, idiote » écrit Gérard ; « pénible » selon Françoise ; « absurde et débile » pour Am ; « elle nous gonfle », lâche Claude ; « elle m’horripile », avoue Colette ; « c’est tellement désolant de voir et d’entendre ces mensonges », estime Jacqueline ; « c’est vraiment usant d’entendre ce bourrage de crâne à longueur de journée », résume Mélissa. « Le type matraque son message avec son apparence louche ; je subodore une mauvaise qualité d’aliments ou une arnaque quelconque dans la semaine gratuite, mais je suis peut-être parano », argumente Hélène. A croire qu’on a mis les pieds dans le plat.

2 – Trivago

Dans la publicité pour Trivago, c'est le côté surjoué de l’enthousiasme de la comédienne qui pique au vif. « Qu’on donne quelques congés à la nana des pubs Trivago, pitié, on la voit partout ! Son enthousiasme m’éreinte », écrit Marina. « Trivago me donne des envies de meurtres », affirme sans filtre Helmut. L’hôtel de l’horreur…. brrr !

3 – Kinder Pingui

Vous n’avez pas été manchots côté commentaires. La publicité pour les barres chocolatées Kinder Pingui en prend aussi dans les ailerons. « La mère et ensuite les voisins qui marchent comme des pingouins, c’est tellement ridicule que je change de chaîne dès le début », témoigne Virginie. Ilan en rajoute : « insupportable ». « #MalaiseTV, faut changer d’agence de com, sérieux », conseille Tristan. « Une honte, c’est insupportable, une mise en scène minable, les gens sont ridicules », s’énerve Sandrine.

4 – Carglass

Carglass répare… Cet appel à témoignages a eu un impact plus gros qu’une pièce de deux euros. Les publicités pour Carglass et le petit slogan qui scie le tympan vous les brisent pas mal aussi : « c’est un harcèlement », écrit Chrystel ; « le ton employé est insupportable, on dirait que c’est mal récité, c’est exaspérant », décrit Bruno.

5 – La Boulangère

La publicité pour les pains et viennoiseries industrielles La Boulangère avec le texte « nana nanana na » est loin d’être la mie qui vous veut du bien. « Débile ! » écrit Jocelyne ; « horrible, elle rime à rien », juge Kylian. « Au départ, la publicité ne me gênait pas, mais à force de l’entendre… » confie Héléna. « En ce moment, il y a une pub que je ne supporte plus au point de me lever et de quitter la pièce : c’est la pub qui dit que “nana nana na nanana na” une pure horreur », avoue Ilham. Des avis tranchés.

6 – Elite Rencontre

Vous n’avez pas aimé non plus la campagne pour le site de rencontres Elite Rencontre. « La nana est tellement ridicule quand elle rit à la fin, une nana niaise comme j’ai jamais vu ça », selon Noëlle. « La pauvre fille a l’air tellement godiche, décrit Martine. Je suis devenue la championne de la zapette. » Marina trouve que la comédienne a « une voix monocorde, basse, étrange, faussement doucereuse et calme ». Vous y êtes allés de bon coeur.

7 – Kenzo World

Le spot publicitaire pour le parfum Kenzo World, avec la comédienne en robe verte, entre aussi dans la danse des critiques. « La pub la plus horripilante de tous les temps, cette jeune femme danse comme une tarée, un enfer », s’enflamme Astelle. « Je la trouve malaisante, je zappe systématiquement », écrit ChrisB.

8 – MAAF

Les publicités pour la MAAF n’assurent pas vraiment à vos yeux, non plus. « J’ai quitté la MAAF à cause de leur campagne de pub. Entre ces messages kitsch genre comédie musicale avec des couleurs horribles, puis ces imitations débiles de films de série B, genre James Bond… c’est juste insupportable », avoue carrément Emmanuel. Outch.

9 – Sodastream

C’est le sexisme qui vous reste en travers de la gorge dans la publicité pour la machine à faire de l’eau pétillante Sodastream. « “Fini la corvée des packs d’eau pour papa !” Et, elle fait comment maman quand y a pas de papa ? Eh ben, elle se débrouille seule ! Et même si papa il y a, maman est assez grande ! » gronde Julie. Ça fait mauvais genre.

10 – Burger King

Le mot de la faim revient à ceux de nos internautes qui ne digèrent pas le slogan pour la chaîne de restauration rapide Burger King. « Le slogan la bouche pleine, quel manque d’éducation. C’est tout simplement rebutant », juge Nicolas. « Un gros porc qui parle la bouche pleine, à claquer », ajoute Gilles. Burp.

Tout aussi appétissantes, les publicités pour soigner hémorroïdes, fuites urinaires, mycoses et autres joyeusetés diffusées aux heures de repas ont également été citées. Le grand déballage.