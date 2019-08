TELLEMENT Vous n’en pouvez plus de voir ces publicités sur votre écran, (défoulez-vous un peu et) racontez-nous pourquoi

Quand vous voyez ces publicités à la télévision, vous n'avez qu'une seule envie : zapper (ou passer votre écran par-dessus le balcon) — Pixabay

« Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J’aime… On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous, qu’on est prêt à vous offrir une semaine gratuite… » Sauf si vous avez fait une cure de déconnexion totale, vous n’avez pas pu échapper à ce message publicitaire diffusé notamment à la télévision, au moins depuis le début de l’été.

De nombreuses personnes à deux doigts de balancer leur écran par-dessus la fenêtre ont exprimé avec humour leur agacement sur les réseaux sociaux.

Pitié Bernard Canetti on en peut plus de toi. pic.twitter.com/INY0fvxf85 — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) July 27, 2019

Quand je vois Bernard Canetti pic.twitter.com/KAk7FIICY4 — Tom Connan (@TomConnan) July 27, 2019

🚨🚨⚠️⚠️🚨🚨

Nous sommes inquiets, il a disparu de nos TV depuis 24h pic.twitter.com/ykUymCPSaK — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) July 29, 2019

Et vous ? Quelles sont les publicités qui vous agacent et pourquoi ? Vous ne supportez plus leur multi-diffusion qui confine au martelage ? Vous ne supportez plus la musique qui vous reste en tête toute la journée ? Vous avez l’impression d’être pris pour un idiot ? Le jeu d’acteur vous horripile ? Son sexisme, son slogan ? Le message vous met mal à l’aise ? Défoulez-vous un peu et racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.