Free et Altice, propriétaire de BFMTV, sont engagés depuis le 20 mars dans un bras de fer. — BALEYDIER/SIPA

Vous avez Free et vous n’avez pas du tout compris pourquoi vous avez encore accès à BFMTV ce vendredi ? Explications.

Mercredi, coup de tonnerre, une dépêche AFP, citant une information du Figaro, annonçait que Free cesserait de diffuser, via ses Freebox, les chaînes appartenant à Altice – BFMTV, RMC Découverte et RMC Story – ce vendredi. Les deux entreprises n’arrivent pas à trouver de terrain d’entente depuis ce printemps. Altice demande à être rémunéré tandis que Free estime ne pas avoir de proposition commerciale valable.

Un courrier resté lettre morte

« Ils nous ont informés qu’il n’y avait plus d’accord entre nous, et qu’à partir du 16 août nos chaînes pourraient ne plus être diffusées. Nous avons donc l’obligation d’en informer nos téléspectateurs », avait expliqué le patron d’Altice France, Alain Weill, lors d’une conférence de presse téléphonique.

Or, explique Le JDD ce vendredi, il y aurait eu une incompréhension. En réalité, Free aurait demandé à Altice de lui faire savoir avant ce 16 août si elle souhaitait ou non que les programmes de ses trois chaînes continuent d’être accessibles via les Freebox. Le site de l’hebdomadaire précise que la missive serait restée lettre morte mais que l’échéance pour l’arrêt de la diffusion de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte, serait en fait fixée au 27 août. A moins qu’un accord soit trouvé d’ici là.