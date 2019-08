L'animateur Laurent Ruquier. — GUYON Nathalie

Semaine du 10 au 17 août

Le palmarès consensuel des Teen Choice Awards côté télé

Plonger dans les résultats des Teen Choice Awards 2019, qui ont été décernés dimanche, c’est se retrouver dans un océan de catégories (une soixantaine !) et découvrir ce qui fait la culture pop des ados américains d’aujourd’hui. Côté télé, le palmarès laisse à penser qu’ils ne doivent pas trop batailler avec leurs parents pour le choix du programme. Les séries primées (Stranger Things en tête) captivent toutes les générations et côté téléréalité, c’est le familial Incroyable Talent qui s’impose. Les résultats décortiqués avec un brin de mauvaise foi, c’est par là.

« L’Equipe de France de l’audiovisuel » va pouvoir effectuer son Salto

France Télévisions, TF1 et M6 («L’équipe de France de l’audiovisuel », selon la boss du service public Delphine Ernotte) ont enfin eu le feu vert ! Lundi, l’Autorité de la concurrence a autorisé « sous conditions » (c’est-à-dire le respect de divers engagements) le lancement de Salto au premier trimestre 2020. Cette plateforme en ligne et sur abonnement proposera les flux des chaînes impliquées en direct, les programmes en rattrapage ainsi que des services de vidéos à la demande. Autrement dit, oui, vous allez pouvoir binger l’intégrale de Joséphine ange gardien. On vous en dit plus ici sur ce qui est présenté comme un Netflix français.

Les talk-shows préparent leur rentrée

Pendant que beaucoup d’entre vous profitent de congés bien mérités, du côté des chaînes de télés, les talk-shows annoncent leur rentrée. On n’est pas couché pendra la crémaillère dans un nouveau décor le 31 août. Quotidien, Touche pas à mon poste et C à Vous reviendront quant à eux le 2 septembre. Nouveaux chroniqueurs, nouveaux horaires, nouveaux studios… On vous donne les infos principales dans cet article.

BFMTV bientôt zapée de Free ?

Vous avez Free mais vous n’avez pas tout compris dans la guéguerre qui oppose Altice, la maison mère des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story. Pas de souci, cet article récapitule les faits. Pendant une bonne partie de la semaine, on a cru que BFMTV allait disparaître de l’offre Free ce vendredi. Et puis, le jour J, la chaîne info était toujours disponible sur le canal 15. Le JDD en a expliqué la raison : la lettre adressée par Free a Altice aurait été mal comprise. Le groupe auquel les chaînes appartiennent avait jusqu’à ce vendredi pour faire savoir s’il souhaitait que ses programmes soient toujours accessibles via la Freebox. Ce qui reporte le couperet au 27 août. C’est à cette date-là que le tribunal de grande instance de Paris a exigé que Free cesse de diffuser BFMTV, RMC Découverte, RMC Story sur ses réseaux, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par chaîne si elle ne le fait pas.