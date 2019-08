ALBUM DE FAMILLE Depuis son lancement en 2006, «L’amour est dans le pré» a formé de nombreux couples et contribué ainsi à la naissance de plus de 50 bébés

Nathalie a rencontré Victor grâce à "L'amour est dans le pré" en 2017. Depuis, ils ont eu un enfant, Valentin. — Lucas VERBEKE / M6

L'amour est dans le prérevient pour une quatorzième saison le 26 août, à 20h50, sur M6. Que celles et ceux qui n’en peuvent plus d’attendre se réjouissent : la sixième chaîne diffusera ce lundi, à 21h, une émission spéciale « Que sont-ils devenus ? ». Karine Le Marchand recueillera les témoignages des agriculteurs et agricultrices qui ont marqué l’histoire du programme et fera le point sur leur vie sentimentale.

Dans une séquence, l’agence matrimoniale télévisuelle spécialisée dans les couples champêtres présente les enfants des couples qu’elle a permis de former. Ou du moins, une partie d’entre eux puisque, depuis le lancement de L’amour est dans le pré en 2006, ce sont pas moins de 54 bébés qui ont vu le jour.

20 Minutes vous propose de découvrir dès à présent, en exclusivité, ce passage tout en petites bouilles toutes mimis, bisous magiques et pataugeage dans la boue.