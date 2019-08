Daphné Roulier rejoint Paris Première

L'animatrice Daphné Roulier à Deauville en 2016. — PJB/SIPA

Du nouveau à la rentrée pour Daphné Roulier. L’animatrice rejoint Paris Première, selon les informations de nos confrères du Parisien. La journaliste quitte ainsi Canal+ où elle a notamment présenté les journaux de Nulle part ailleurs, + Clair, L’Effet papillon ou encore Le Cercle. L’épouse d’ Antoine de Caunes sera chargée d’animer un nouveau magazine culturel hebdomadaire sur la chaîne payante du groupe M6.

Cette émission aura pour objectif de remplacer Ça balance à Paris à la rentrée. Ce nouveau programme sera produit par Troisième Oeil, à qui l’on doit notamment C à vous et de Zemmour et Naulleau et qui produisait déjà Ça balance à Paris.