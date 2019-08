TELEVISION Plus que quelques jours de vacances pour Yann Barthès, Laurent Ruquier, Anne-Elisabeth Lemoine et compagnie...

Le journaliste Yann Barthès. — Anthony Ghnassia/TF1

Laurent Ruquier reviendra aux commandes d’une version remaniée d'« On n’est pas couché », le 31 août, sur France 2.

« Quotidien », « Touche pas à mon poste » et « C à Vous » seront toutes trois de retour le 2 septembre.

On est à peine le 15 août, mais du côté des chaînes de télés, les équipes ont déjà la tête à la rentrée. Les talk-shows annoncent leur retour – certains n’attendront pas le mois de septembre pour retrouver les grilles des programmes – et les nouveautés qui attendent les téléspectateurs. On fait le point.

« On n’est pas couché », dès le 31 août à 23h15 sur France 2

Après une fin d’année particulièrement tendue en raison de la polémique de Christine Angot suscitée par ses propos sur l'esclavage, le talk-show du samedi soir reviendra pour une quatorzième saison dans une version entièrement remaniée. Laurent Ruquier a passé une partie de l’été à penser à des aménagements. C’est dans un tout nouveau décor que le ONPC nouveau accueillera le public. Fini les chroniqueurs titulaires (Christine Angot et Charles Consigny l’an passé), désormais, les intervenants changeront chaque semaine.

« Je t’aime, etc. », dès le 2 septembre, à 15h05 sur France 2

Le magazine consacré, entre autres, à l’amour et aux relations humaines, et présenté par Daphné Bürki, entamera sa troisième saison. De nouvelles chroniqueuses seront au rendez-vous, dont Isabelle Alonso qui délivrera ses coups de cœur et coups de gueule, ou la journaliste belge Joëlle Scoriels qui présentera un billet d’humeur ou un portrait inspiré par l’invité du jour. A noter que désormais, une émission par semaine sera diffusée en direct afin de rebondir sur l’actualité.

« Quotidien », dès le 2 septembre à 19h25 sur TMC

On ne change pas (trop) une formule qui marche. Fort de sa part d’audience en progression, le talk-show animé par Yann Barthès rempile pour une quatrième saison. Le communiqué se contente d’annoncer que les téléspectateurs retrouveront « les rendez-vous emblématiques (…) ainsi que de nouvelles séquences », sans préciser en quoi consistent ces dernières.

« Touche pas à mon poste », dès le 2 septembre, à 18h30 sur C8

Cela fait dix saisons que TPMP sème darka et rassrah à la télévision française. Et Cyril Hanouna compte bien célébrer ce dixième anniversaire tout au long de l’année, en revenant sur les moments forts du programme. Pour l’occasion, l’émission durera une demi-heure de plus chaque jour. De nouveaux chroniqueurs feront leur apparition, dont Eric Naulleau et Cyrille Eldin.

« C à Vous », dès le 2 septembre, à 19h, sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine sera de retour aux commandes du talk-show à succès de France 5 qui en est à sa onzième saison. La grande nouveauté annoncée, c’est que l’émission s’installera dans un tout nouveau loft. Crémaillère le 2 septembre.