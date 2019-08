Free et Altice, propriétaire de BFMTV, sont engagés depuis le 20 mars dans un bras de fer. — BALEYDIER/SIPA

La tension monte encore entre Free et Altice, la maison mère de l’opérateur télécoms SFR et des chaînes de télévision BFMTV, RMC Découverte, RMC Story. Free va cesser de diffuser les trois chaînes de la TNT du groupe Altice dès vendredi soir, selon les informations du Figaro.

Le groupe Altice a confirmé la nouvelle. « Ils nous ont informés qu'il n'y avait plus d'accord entre nous, et qu'à partir du 16 août nos chaînes pourraient ne plus être diffusées. Nous avons donc l'obligation d'en informer nos téléspectateurs », a expliqué le patron d'Altice France, Alain Weill, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Un accord qui expire

Le point de départ de cette affaire remonte au 20 mars, date à laquelle a expiré un accord qui encadrait la diffusion des chaînes d’Altice (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story) sur les box de Free.

Or, les négociations entre les deux groupes pour nouer un nouvel accord ont échoué en raison de positions apparemment irréconciliables : Altice veut être rémunéré pour la diffusion de ses chaînes et de services associés (comme les programmes disponibles en replay ou rattrapage), sur le même modèle que les accords conclus entre Free et les groupes TF1 et M6, alors que Free estimait ne pas avoir de proposition commerciale valable. Altice a déjà conclu des accords de rémunération avec Bouygues Telecom, Canal+ ou SFR (opérateur qui fait partie du groupe de Patrick Drahi).

Début avril, la tension s’est envenimée, lorsque Free, après avoir brièvement cessé de diffuser BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, les a rétablies sur ses box, sans l’accord d’Altice, qui l’a en retour accusé de pirater son signal.

Free peut « librement refuser de reprendre les chaînes »

Dans une décision du 31 juillet, le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait estimé que Free pouvait « librement refuser de reprendre les chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story et leurs services associés ». Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a, quant à lui, condamné Free à 100.000 euros d’astreinte par jour s’il continue à diffuser BFMTV, RMC Découverte et RMC Story après le 27 août, sans avoir trouvé d’accord avec Altice.

Free pourrait donc arrêter de diffuser les trois chaînes à compter de vendredi. De son côté, Altice a rappelé que ses trois chaînes qui « ont totalisé au global 6,3 % de part d’audience nationale sur la saison 2018-2019, resteront disponibles via les box des opérateurs autorisés, la TNT, Internet et le satellite ».

Les abonnés à Free qui souhaitent continuer de regarder les trois chaînes du groupe Altice pourront donc brancher leur box sur la TNT ou y accéder via le satellite ou passer par Internet.