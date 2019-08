«Stade 2», diffusé sur France 2, passe sur France 3

Matthieu Lartot sur le plateau de «Stade 2». — Gilles SCARELLA/FTV

Changement de piste pour Stade 2. Le magazine sportif, diffusé pendant plus de quarante ans sur France 2, sera diffusé dès le 1er septembre sur France 3. Le magazine, créé par Robert Chapatte, change également de case horaire. L’émission dominicale ne sera plus diffusée à partir de 17 heures mais à 20h05. Changement de chaîne, d’horaire, mais aussi de formule.

Si, à l’animation, on retrouvera Matthieu Lartot, et Laurent Luyat, en cas d’absence du premier pour cause de rugby, le Stade 2 de France 3 sera tourné dans un décor virtuel et en public.

« Compte à rebours », dédiée aux J.O de Tokyo 2020

L’émission sera divisée en deux parties. Tout d’abord, l’actu avec les résultats sportifs du week-end, et des rubriques comme « La Stat », dans laquelle un événement sportif sera analysé au travers des chiffres, ou encore « Le Buzz », avec les réactions sur les réseaux sociaux. La seconde partie de l’émission sera orientée mag, avec notamment une chronique intitulée « Compte à rebours », dédiée aux J.O de Tokyo 2020. A vos marques !