«On n'est pas couché» se refait une beauté à la rentrée

L'animateur Laurent Ruquier. — C. DELAHAYE/SIPA

Tout nouveau, tout beau. Laurent Ruquier prépare une nouvelle version d’On n’est pas couché le 31 août sur France 2. Pour le coup d’envoi de cette quatorzième saison du talk-show, le public découvrira un tout nouveau décor.

Autre nouveauté, les chroniqueurs permanents seront remplacés par des polémistes différents à chaque numéro. Christine Angot, présente depuis deux saisons, et Charles Consigny, qui avait rejoint l’équipe de Laurent Ruquier à la rentrée dernière, ne feront plus parti de l’équipe. Dans son communiqué, France 2 promet également « de nouvelles rubriques et des happenings ». Verdict à la rentrée.