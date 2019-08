Paul est devenu le plus jeune champion des — TF1

Semaine du 3 au 10 août

Paul devient le plus jeune champion des « Douze coups de midi »

C’est officiel, avec ses 100 victoires, ses 42 coups de maîtres et sa cagnotte à plus de 470.000 euros, Paul est devenu cette semaine le deuxième plus grand joueur de l’histoire des Douze coups de midi sur TF1, derrière Christian Quesada. Mais ce n’est pas tout, du haut de ses 20 ans, il est aussi désormais le plus jeune grand gagnant du jeu de Jean-Luc Reichmann. Un exploit qui ravit la maman de Paul, à relire par ici.

Les Emmy Awards sans maître de cérémonie

Gagner du temps et redynamiser une cérémonie en perte de vitesse. Comme les Oscars avant elle, la cérémonie des Emmy Awards, prestigieuses récompenses de la télévision américaine, se passera cette année de présentateur vedette pour animer sa 71e édition, ont annoncé mercredi les organisateurs. Elle se déroulera le 22 septembre (le 23 à 2h00 heure de Paris). Une annonce à retrouver par ici.

Polémique dans « Plus belle la vie »

Depuis une semaine, des associations féministes reprochent à Plus belle la vie sur France 3, de prendre parti pour la GPA, après la diffusion d’un épisode sur le sujet en juillet dernier. Réponse de la production du feuilleton ? « On ne fait que poser des questions qui animent la société », explique-t-elle. Les tenants et les aboutissants de la petite polémique télé à redécouvrir par ici.

Brahim Asloum raccroche les gants

C’est fini pour Brahim Asloum. Mardi, les téléspectateurs ont découvert l’abandon du candidat de l’émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. La raison ? L’absence de sa femme, qui attend un bébé, pesait trop sur le boxeur. « C’est le manque de nouvelles qui m’a un peu pesé par rapport au reste. En soi, je n’ai pas eu de souci à m’éloigner du téléphone mais j’aurais aimé entendre ma femme de temps en temps », a-t-il confié à Purepeople. Les raisons de son abandon sont à retrouver ici.