Paul, le plus jeune champion du jeu. — TF1

Jusqu’où ira Paul ? En franchissant la barre des 100 victoires, le jeune homme devient le deuxième plus grand joueur de l’histoire des Douze coups de midi derrière Christian Quesada (193 victoires), mais aussi le plus jeune. Avec ses 42 coups de maître et sa cagnotte de 470.248 euros, il est désormais juste devant Véronique, 39 coups de maître et 447.226 euros, précise BFMTV.

« Ça va lui donner confiance pour son avenir »

« Aujourd’hui est un grand jour ‼️… Soutenu par toute sa famille, et nous surprenant chaque jour un peu plus sur le plateau, PAUL atteint à Midi sa 100e participation aux 12 Coups de Midi », écrivait mercredi Jean-Luc Reichmann, le présentateur de l’émission de TF1, sur son compte Instagram.

De son côté, la maman de Paul a salué la prestation de son fils, atteint du syndrome d'Asperger. « On n’aurait jamais cru que la première émission mène à la centième. C’est exceptionnel, ce n’était pas prévu comme ça. La première journée était tellement chaotique, j’étais persuadée qu’il n’y aurait pas de suite (…) Ça va lui donner confiance pour son avenir, confiance en l’humanité, parce que des fois, c’est dur pour lui », a-t-elle déclaré, rapporte le site d’info en continu. On souhaite donc une bonne continuation à Paul !